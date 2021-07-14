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“العلوم والتقنية” و”التحلية” توقعان اتفاقية تشغيل منظومة إنتاج الخفجي بالطاقة الشمسية

“العلوم والتقنية” و”التحلية” توقعان اتفاقية تشغيل منظومة إنتاج الخفجي بالطاقة الشمسية

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“العلوم والتقنية” و”التحلية” توقعان اتفاقية تشغيل منظومة إنتاج الخفجي بالطاقة الشمسية

“العلوم والتقنية” و”التحلية” توقعان اتفاقية تشغيل منظومة إنتاج الخفجي بالطاقة الشمسية
http://almnatiq.net/?p=1004147
المناطق_واس

أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اتفاقية، تتولى بموجبها تشغيل الحقل الشمسي لمنظومة إنتاج الخفجي بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، والتي تُعد واحدةً من أهدافها الإستراتيجية لإحلال مصادر الطاقة البديلة، بهدف تعزيز واستدامة أمن الإمداد، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ووقع الاتفاقية كلٌ من معالي رئيس المدينة المكلف الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ومعالي محافظ المؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين رفيعي المستوى.
وتُعد منظومة إنتاج الخفجي إحدى أكبر منظومات إنتاج الطاقة الشمسية، حيث تتميز ببنيتها التحتية بقابلية للتوسع وزيادة السعة الإنتاجية إلى 90 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، كما حققت خفض في تكلفة الإنتاج واستهلاك الطاقة للمتر المكعب من المياه المحلاة.

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