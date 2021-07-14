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أمانة الطائف تواصل تقديم أعمالها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك

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أمانة الطائف تواصل تقديم أعمالها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك

أمانة الطائف تواصل تقديم أعمالها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1004148
المناطق_واس

تواصل أمانة الطائف أعمالها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي؛ وذلك لتقديم كافة الخدمات البلدية للأهالي والزوار، مع استمرار تقديم الخدمات البلدية الضرورية والحيوية، ومتابعة الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية، والعمرانية والتعديات على الأراضي الحكومية.
وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي ، أنه تم تكليف 340 موظفاً للعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي ، وذلك لتقديم كافة الخدمات البلدية للأهالي والزوار.
وأكدت أمانة الطائف حرصها على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك فرقاً إشرافية من إدارة صحة البيئة والأسواق في الأمانة تتابع ميدانياً الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وستقوم فرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات، كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في كافة المرافق الخدمية لضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية والمواقع السياحية

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