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“البيئة” تفسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية حتى اليوم بميناء جدة الإسلامي

“البيئة” تفسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية حتى اليوم بميناء جدة الإسلامي

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“البيئة” تفسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية حتى اليوم بميناء جدة الإسلامي

“البيئة” تفسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية حتى اليوم بميناء جدة الإسلامي
http://almnatiq.net/?p=1004153
المناطق_واس

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى اليوم، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج للعام الحالي.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد الغامدي، أن ميناء جدة الإسلامي استقبل من 1 ذي القعدة حتى اليوم ، 56 باخرة واردة من دول متعدده مجموع المواشي فيها مايقارب المليون ومجموع العينات التي سحبت أكثر من 10 ألف عينة لإجراء الفحوصات عليها.
وأفاد الغامدي بأنه لم تعد هذا العام أي باخره أو أي شحنة وكان الالتزام من الموردين بالاشتراطات البيطرية عاليا جدا، مشيرا إلى أن العينات أظهرت ولله الحمد خلوها تمام من أي أمراض معدية أو منتشرة، بالإضافة إلى عدم وجود أي مخالفة من الواردات للرفق بالحيوان، حيث كانت الحمولات متوافقة مع قدرات السفن والبواخر.
وأوضح أن المواشي المفسوحة للعاصمة المقدسة من خلال خطة الحج لهذا العام أكثر من 160 ألف رأس حتى الآن ويتطلع لأن توصل إلى 200 ألف رأس سواء للبنك الاسلامي أو المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة، والمتوقع وصول أكثر من 500 ألف خلال الأيام القليلة القادمة بهدف توفير الأضاحي في منطقة مكة المكرمة.
وبين الغامدي أنه من خلال خطة الوزارة يوجد كوادر بشرية سواء أطباء بيطرين او مساعدين أو فنيين مختبرات لكل هذه الإجراءات البيطرية والطبية عددهم أكثر من 100 كادر، بالإضافة إلى العاملين في الخدمات اللوجستية نظرا لاحترازات كورونا والتي تحتاج إلى مواقع مهيئة بشكل جيد ومسبق للموردين وأصحاب المزارع، لافتا إلى أنه حين وصولهم لهذه النقاط يتم التعامل بالاحترازات الوقائية لفيروس كورونا بالتباعد واستخدام الإجراءات الوقائية الأخرى حتى لا يكون هناك عدوى أو إصابات ، ويوجد برامج عده في هذا الموضوع وخطط للطواريء.

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