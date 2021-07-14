“الصحة” توضح التطعيمات الضرورية للحجاج قبل ذهابهم إلى مكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، عن التطعيمات الضرورية للحجاج من داخل المملكة، قبل ذهابهم لأداء فريضة الحج في مكة المكرمة.

وأوضحت أن التطعيمات اللازمة للحجاج هي: لقاح الحمى الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية، ويتم أخذهما في نفس اليوم، لافتة إلى أن لقاح “كوفيد 19” يؤخذ بفاصل يومين أو أكثر عن اللقاحات الأخرى.

وأشارت إلى أن التطعيم ضد “كوفيد 19” للجميع من سن 12 سنة فما فوق، مبينة أن الشخص غير المصاب له جرعتان من اللقاحات المعتمدة، في حين يأخذ المصاب جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة بعد التعافي.

ونوهت إلى أن التطعيم ضد الحمى الشوكية لجميع من لم يسبق تطعيمهم في الخمس سنوات الماضية، بينما تطعيم الإنفلونزا الموسمية للجميع.