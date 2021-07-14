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توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق غدًا

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توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق غدًا

توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق غدًا
http://almnatiq.net/?p=1004160
المناطق - الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران، وجيزان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقّع نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض ويمتد إلى منطقة نجران.

وذكر المركز أن رياحا سطحية تنشط على طول ساحل البحر الأحمر، والطريق الواصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في وادي الدواسر وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في السودة.

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