مدير شرطة الجوف يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

قلّد سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني بمكتبه ظهر اليوم الأربعاء الموافق 1442/12/4هـ، عدد من ضباط الشرطة رتبة “عقيد”،وذلك بعد صدر الأمر السامي بترقيتهم وهم كالآتي:
العقيد/ فيصل بن فلحان العتيبي.
العقيد/ براك بن سالم الماضي.
العقيد مظلي/ مويشير بن عبد الرحمن المويشير.
العقيد/ عبار بن مياح الرويلي.
وقد عبر المترقون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على منحنهم هذه الثقة الغالية،وأن الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.
التعليقات (٠) اضف تعليق