مدير شرطة الجوف يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

المناطق - الجوف

قلّد سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني بمكتبه ظهر اليوم الأربعاء الموافق 1442/12/4هـ، عدد من ضباط الشرطة رتبة “عقيد”،وذلك بعد صدر الأمر السامي بترقيتهم وهم كالآتي:

العقيد/ فيصل بن فلحان العتيبي.

العقيد/ براك بن سالم الماضي.

العقيد مظلي/ مويشير بن عبد الرحمن المويشير.

العقيد/ عبار بن مياح الرويلي.

وقد عبر المترقون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على منحنهم هذه الثقة الغالية،وأن الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.