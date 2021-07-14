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مدير شرطة الجوف يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

مدير شرطة الجوف يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1004171
المناطق - الجوف

قلّد سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني بمكتبه ظهر اليوم الأربعاء الموافق 1442/12/4هـ، عدد من ضباط الشرطة رتبة “عقيد”،وذلك بعد صدر الأمر السامي بترقيتهم وهم كالآتي:

العقيد/ فيصل بن فلحان العتيبي.
العقيد/ براك بن سالم الماضي.
العقيد مظلي/ مويشير بن عبد الرحمن المويشير.
العقيد/ عبار بن مياح الرويلي.

وقد عبر المترقون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على منحنهم هذه الثقة الغالية،وأن الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.

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