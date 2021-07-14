احدث الأخبار

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تختتم ورشة عمل”تأهيل المتطوع الصحي”
أبرز المواد
 مدير شرطة الجوف يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 20.9 مليون
أبرز المواد
 بـ 8 لغات.. “الشؤون الإسلامية” تفعّل خدمة الرد الآلي على فتاوى واستفسارات الحجاج
أبرز المواد
 توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق غدًا
أبرز المواد
 “الصحة” توضح التطعيمات الضرورية للحجاج قبل ذهابهم إلى مكة
أبرز المواد
 “البيئة” تفسح أكثر من 900 ألف رأس من الماشية حتى اليوم بميناء جدة الإسلامي
أبرز المواد
 أمانة الطائف تواصل تقديم أعمالها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك
أبرز المواد
 “العلوم والتقنية” و”التحلية” توقعان اتفاقية تشغيل منظومة إنتاج الخفجي بالطاقة الشمسية
أبرز المواد
 أمير الباحة يوجّه باستمرار العمل في الإمارة والمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 هيئة التراث تسجل مبنى بلدية الرياض ومطابع المرقب في سجل التراث العمراني
أبرز المواد
 اعتماد حركة قادة وقائدات المدارس بتعليم عسير
أبرز المواد
الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تختتم ورشة عمل”تأهيل المتطوع الصحي”

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تختتم ورشة عمل”تأهيل المتطوع الصحي”

أبرز المواد
مدير شرطة الجوف يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

مدير شرطة الجوف يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

أبرز المواد
ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 20.9 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 20.9 مليون

أبرز المواد
بـ 8 لغات.. “الشؤون الإسلامية” تفعّل خدمة الرد الآلي على فتاوى واستفسارات الحجاج

بـ 8 لغات.. “الشؤون الإسلامية” تفعّل خدمة الرد الآلي على فتاوى واستفسارات الحجاج

أبرز المواد

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تختتم ورشة عمل”تأهيل المتطوع الصحي”

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تختتم ورشة عمل”تأهيل المتطوع الصحي”
http://almnatiq.net/?p=1004182
المناطق - تبوك:

 اختتمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك اليوم الأربعاء فعاليات ورشة عمل (تأهيل المتطوع الصحي) بإشراف ودعم من مركز التطوع بوزارة الصحة ضمن برنامج نمو والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام وذلك بقاعة فندق المينا بتبوك وبمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات بالمنطقة بهدف بناء قدرات المتطوعين في المجال الصحي وإكسابهم المعرفة حول ثقافة التطوع  مع الاخذ بجميع الاحترازات الوقائية  الموصى بها.

وتناولت الورشة تعزيز مفاهيم التطوع والمشاركة المجتمعية وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة وتدريبهم على طرق الابتكار الاجتماعي في التطوع الصحي وتأهيلهم لإجادة تصميم المبادرات التطوعية بالإضافة إلى تمكينهم من فنون القيادة والعمل الجماعي.

وتأتي هذه الورشة انطلاقاً من أهمية العمل التطوعي وحرص الجمعية على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات.

روابط ذات صلة

مدير شرطة الجوف يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

مدير شرطة الجوف يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة
ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 20.9 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 20.9 مليون
بـ 8 لغات.. “الشؤون الإسلامية” تفعّل خدمة الرد الآلي على فتاوى واستفسارات الحجاج

بـ 8 لغات.. “الشؤون الإسلامية” تفعّل خدمة الرد الآلي على فتاوى واستفسارات الحجاج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*