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4 مخاطر صحية يسببها نقص فيتامين (د) وهذه أعراض نقصه

4 مخاطر صحية يسببها نقص فيتامين (د) وهذه أعراض نقصه
http://almnatiq.net/?p=1004193
المناطق - وكالات:

أكدت عدة دراسات أهمية فيتامين (د) كعنصر مهم للجسم، حيث يساهم بشكل كبير في رفع مناعته ومقاومة الأمراض والفيروسات، وظهر اسمه بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع ظهور فيروس كورونا.

ونشرت مجلة “eatthis” المتخصصة بأخبار الصحة والغذاء منشوراً أكدت من خلاله وجود 4 مخاطر صحية، يسببها نقص فيتامين (د) في الجسم، وهي:

1- الإصابة بالسرطان: فعدم تناول مكملات فيتامين (د) أو الحصول على نسبة جيدة منه قد تعرض الإنسان لخطر الإصابة بأنواع مختلفة من مرض السرطان، سواء كان هناك تاريخ عائلي أو عوامل خطر لأنواع معينة.

2- يصبح الجسم عرضة للإصابة بجميع الأمراض: فالفيتامين يرتبط بشكل أساسي بجهاز المناعة، وانخفاضه يعني ضعف هذا الجهاز وعدم كفاءته، وبالتالي فإن ضعف الجهاز المناعي يجعل من السهل الإصابة بالأمراض والفيروسات أياً كان نوعها.

3- الشعور الدائم بالتعب: فأحياناً يشعر الإنسان بتعب غير مبرر أو غير مترافق مع مجهود عضلي أو فكري، وهذه الحالة يكون سببها نقص فيتامين (د)، حيث إنه يلعب دوراً مهماً في صحة العظام وقوة العضلات.

4- خطر جداً على صحة القلب: يلعب نقص فيتامين (د) دوراً مهماً في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمـوية، فهو يساعد في امتصاص الشوارد داخل عضلة القلب، وانخفاضه قد يكون مؤشراً لازدياد خطر الوفاة.

ولفتت المجلة إلى 6 أعراض تدل على نقص فيتامين (د) في الجسم، وهي كثرة المرض والذي ينتج عن نقص المناعة، والشفاء البطيء، والشعور بآلام في العظام، والكآبة، والتعب والإرهاق، وتساقط الشعر.

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