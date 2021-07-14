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أمانة الجوف تخصص سوقاً موسمياً لبيع الأضاحي وتستقبل طلبات التراخيص إلكترونياً

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أمانة الجوف تخصص سوقاً موسمياً لبيع الأضاحي وتستقبل طلبات التراخيص إلكترونياً

أمانة الجوف تخصص سوقاً موسمياً لبيع الأضاحي وتستقبل طلبات التراخيص إلكترونياً
http://almnatiq.net/?p=1004196
المناطق - واس:

أطلقت أمانة منطقة الجوف خدمة إلكترونية لاستقبال طلبات الحصول على تصريح بيع المواشي بالساحة الموسمية في سوق الأنعام في مدينة سكاكا من خلال الرابط التالي https://amanataljouf.gov.sa/reg_form.php.
وتشترط الخدمة على المتقدمين التعهد بعدم بيع الأضاحي التي لا تتوافق مع الشروط الشرعية والصحية، وكذلك اشتراط عدم وجود عقد استثماري بسوق المواشي بسكاكا.

وتأتي الخدمة ضمن حرص الأمانة على تطبيق برامج التحول الإلكتروني وأتمتة الخدمات، وجهودها المستمرة للتسهيل على المواطنين والمقيمين من خلال زيادة عدد نوافذ بيع الأضاحي مع تطبيق جميع الاشتراطات الصحية، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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