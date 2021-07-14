‏أمانة الحدود الشمالية تطرح عدداً من الفرص الاستثمارية بعرعر

المناطق - الحدود الشمالية:

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية عددًا من الفرص الاستثمارية التنموية والخدمية في مدينة عرعر ، خلال شهر يوليو وذلك عبر منصة “فرص”، ضمن رؤي ومستهدفات أمانة المنطقة في تطوير وتحسين الفرص الاستثمارية.



وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تتضمن إنشاء وتشغيل وصيانة شاشات تلفزيونية، وشاشات رقمية، وإنشاء وتشغيل حديقة، ومحال تجارية ، ومواقع لإنشاء وتشغيل مجمع للحدادة والألمنيوم ، وإنشاء وصيانة وتشغيل مستوصف طبي، ومجمع مواد بناء، وبوليفارد، ومجمع تجاري وغيرها.