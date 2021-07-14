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ال مطلق يُشيد بمشاريع جمعية سقيا الماء.. والجمعية توزع 205 ألآلف عبوة

ال مطلق يُشيد بمشاريع جمعية سقيا الماء.. والجمعية توزع 205 ألآلف عبوة
http://almnatiq.net/?p=1004210
المناطق - الرياض:

نفذت جمعية سقيا الماء بمدينة الرياض عدد من المشاريع والشراكات المجتمعيه حيث تأسست جمعية سقيا في عام 1441/07/02 وبتصريح من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

وتشرف أعضاء مجلس الإدارة في جمعية سقيا الماء بزيارة لمعالي الشيخ /عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي للاطلاع على مناشط الجمعية وأثنى معالية على برامج وأهداف الجمعية وحث على دعمها والمساهمة في مشاريعها .

وقالت الجمعية أنها نفذت عدد من المشاريع الخيرية والمشاركات والاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية من ضمن مبادرات عديدة ، منها تسليم جمعية البر 40000 عبوة ماء يتم توزيعها على المحتاجين والفقراء وتم عمل شراكات مع مستشفيات الرياض وتوزيع اجمالي 16000 عبوة ماء .

كما دعمت الجمعية عدد من المساجد والجوامع بعدد 46000 عبوة ماء ومن ضمن المبادرات سلمت جمعية البر 40000 عبوة ماء دعماً للسلال الرمضانية ، كما تعاون مع الجمعيه ٣٠متطوعاً بتوزيع 20000 عبوة ماء في اماكن متفرقه .

ويذكر بأنه بلغ ماتم توزيعه في مدينة الرياض ما يقارب 205 ألآلف عبوة ماء وذلك ضمن المشاريع التالية : سقيا المساجد ، وسقيا الجهات الخيرية ، وسقيا الصائمين، وسقيا المستشفيات ، وسقيا الأماكن العامة ، وسقيا المحتاجين.

ودعت الجمعية الجميع للمساهمة في هذه المشاريع الإجتماعية التي يستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع عبر الرابط هنا

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