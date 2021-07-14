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“الأمن البيئي” يضبط 7 أشخاص يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

“الأمن البيئي” يضبط 7 أشخاص يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
http://almnatiq.net/?p=1004213
المناطق - واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظتي جدة والطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبِطَ (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والهندية والأثيوبية وجرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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