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حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

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حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة
http://almnatiq.net/?p=1004216
المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس ( صحوًا ) على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 35 درجة, والرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 33، والرياح شمالية إلى شمالية غربية

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