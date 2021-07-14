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الموارد البشرية تدشن ندوة “دور القطاع الخاص في دعم الجمعيات الخيرية “بالرياض

الموارد البشرية تدشن ندوة “دور القطاع الخاص في دعم الجمعيات الخيرية “بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1004219
المناطق - الرياض:

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي مساء اليوم الأربعاء ندوة ” دور المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص في دعم الجمعيات الخيرية بين الواقع والمأمول ” والتي اقيمت عبر البث المباشر وبالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الإجتماعية بحضور مجموعة من الإعلاميين والمهتمين والمهتمات بالشأن الإجتماعي وبعض قيادات الفرع.

تناولت الندوة التي استمرت لساعتين عدة محاور أبرزها “دور القطاع الخاص في تنمية موارد الجمعيات والعوائق التي تسهم في التقليل من التفاعل بين هذين القطاعين وإمكانية ايجاد آليه واضحة للعمل بين القطاع الخاص والقطاع الثالث , ودعم القطاع الخاص من آجل تفعيل مسؤوليته الاجتماعية.

وذكر الدكتور الحربي في كلمةٍ القاها بهذه المناسبة أن الهدف الأساسي من تنظيم الندوة يتلخص في استعراض اوجه التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي ومجالاته وطرح بعض الأراء عن كيفية تطوير هذا التعاون ومناقشة أبرز التحديات بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض التجارب الناجحة في البرامج المجتمعية التي لقيت أصداء ايجابية بين القطاعين.

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