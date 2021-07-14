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الجوف.. الدخيل يتفقد المصليات والجوامع المعدة لإقامة صلاة العيد

الجوف.. الدخيل يتفقد المصليات والجوامع المعدة لإقامة صلاة العيد
http://almnatiq.net/?p=1004227
المناطق - الجوف:

تفقد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف محمد بن دخيل الدخيل أمس، مصليات العيد المكشوفة بمدينة سكاكا لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل لتمكين المصلين من أداء الصلاة في راحة وطمأنينة.

وبين الدخيل أن الفرع جهز 29 مصلى، و172 جامعاً، إضافة إلى 166 مسجداً لإقامة صلاة عيدالأضحى المبارك.

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