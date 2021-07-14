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“الصحة العالمية”: العالم يمر ببداية موجة جديدة من كورونا

“الصحة العالمية”: العالم يمر ببداية موجة جديدة من كورونا
http://almnatiq.net/?p=1004231
المناطق - وكالات:

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن العالم يمر حاليا ببداية موجة جديدة من جائحة فايروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19».

وقال تيدروس، خلال جلسة للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، اليوم الأربعاء: «نحن الآن نمر بالمراحل الأولى من الموجة الثالثة».

وأشار تيدروس إلى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفايروس كورونا في العالم، لافتا إلى أن هذا الأمر ناجم بالدرجة الأولى عن انتشار سلالة «دلتا» المكتشفة لأول مرة في الهند.

وأوضح: «تمثل سلالة دلتا أحد أهم العوامل للارتفاع الحالي لمؤشرات الانتقال، الأمر الذي تؤزمه كذلك الاتصالات الاجتماعية والتنقلات المتزايدة، إضافة إلى الاعتماد غير الممنهج للإجراءات المؤكدة في المجالين الصحي والاجتماعي».

وشدد على أن نسخة «دلتا» من فايروس كورونا انتشرت حاليا في 111 دولة حول العالم، مؤكدا أن المنظمة تتوقع أن تتحول هذه السلالة إلى المهيمنة.

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