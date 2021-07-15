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أمير جازان يعزي الشيخ المباركي في وفاة عمه

أمير جازان يعزي الشيخ المباركي في وفاة عمه
http://almnatiq.net/?p=1004234
المناطق - جازان:

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، تعازيه ومواساته إلى عضو هيئة كبار العلماء السابق فضيلة الشيخ أحمد بن سير المباركي بوفاة عمه -رحمه الله- , إثر المرض الذي ألم به.

وسأل سموه، الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب فضيلة الشيخ المباركي وأبناء الفقيد وأسرتهم ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين -الله تعالى- أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

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