جامعة الحدود الشمالية تحصل على تصنيف عدد من برامج الدبلومات وتضمينها بدليل تصنيف الوظائف

المناطق - الحدود الشمالية:

بناءً على توجيهات معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري لاستحداث برامج نوعية تلبي احتياجات سوق العمل؛ حصلت جامعة الحدود الشمالية على تصنيف أربعة برامج دبلومات جديدة وهي: الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، إدارة المستودعات، تطبيقات الأجهزة الذكية، الأمن والسلامة.



حيث سبق وأن تم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل الحصول على التصنيف الوظيفي والتأكد من وجود احتياج في القطاع الحكومي لهذه الدبلومات.



وقد تلقت الجامعة خطاباً من سعادة مدير عام تصنيف وتقييم الوظائف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يفيد بقبول طلب الجامعة باعتماد برامج الدبلومات المذكورة وتضمينها بدليل تصنيف الوظائف على موقع الوزارة الإلكتروني.



من جانبه أكد سعادة عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور مصعب العنزي أن العمادة ستعلن قريباً_ بإذن الله_ عن بدء التسجيل في هذه البرامج للعام الدراسي الجديد.



كما أكد أن الجامعة بتوجيهات معالي رئيسها الأستاذ الدكتور محمد الشهري ومتابعة من سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع الدكتور نايف الرويلي عازمة على إعداد الدراسات الاستقصائية الكفيلة بالتعرف على مدى احتياج سوق العمل لكل تخصص سيتم استحداثه والتقدم بطلب تصنيفه حسب الأطر النظامية المعتمدة ليكون متاحاً للراغبين بدراسته لرفع مستوى خبراتهم العلمية والعملية.



صرح بذلك مدير المركز الجامعي للاتصال والإعلام الأستاذ/ عبدالكريم العنزي.