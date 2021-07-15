احدث الأخبار

“نزاهة” تستكمل مباشرة القضايا الجنائية المتعلقة بتعديل الحالة الصحية بطريقة غير نظامية
محليات
 رئيس جامعة الباحة يتفقد مدرسة تعليم القيادة للسيدات
أبرز المواد
 “أضاحي” يطلق منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج
أبرز المواد
 الحدود الشمالية.. تجهيز ٢ مليون متر مربع من الحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد
أبرز المواد
 غرفة الطائف تقدم خدماتها في إجازة عيد الأضحى عبر موقعها الإلكتروني
أبرز المواد
 جامعة الحدود الشمالية تحصل على تصنيف عدد من برامج الدبلومات وتضمينها بدليل تصنيف الوظائف
أبرز المواد
 أمير جازان يعزي الشيخ المباركي في وفاة عمه
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: العالم يمر ببداية موجة جديدة من كورونا
أبرز المواد
 الجوف.. الدخيل يتفقد المصليات والجوامع المعدة لإقامة صلاة العيد
أبرز المواد
 الموارد البشرية تدشن ندوة “دور القطاع الخاص في دعم الجمعيات الخيرية “بالرياض
أبرز المواد
 حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة
أبرز المواد
 “الأمن البيئي” يضبط 7 أشخاص يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
أبرز المواد
“نزاهة” تستكمل مباشرة القضايا الجنائية المتعلقة بتعديل الحالة الصحية بطريقة غير نظامية

“نزاهة” تستكمل مباشرة القضايا الجنائية المتعلقة بتعديل الحالة الصحية بطريقة غير نظامية

محليات
رئيس جامعة الباحة يتفقد مدرسة تعليم القيادة للسيدات

رئيس جامعة الباحة يتفقد مدرسة تعليم القيادة للسيدات

أبرز المواد
“أضاحي” يطلق منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج

“أضاحي” يطلق منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج

أبرز المواد
الحدود الشمالية.. تجهيز ٢ مليون متر مربع من الحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد

الحدود الشمالية.. تجهيز ٢ مليون متر مربع من الحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد

أبرز المواد

جامعة الحدود الشمالية تحصل على تصنيف عدد من برامج الدبلومات وتضمينها بدليل تصنيف الوظائف

جامعة الحدود الشمالية تحصل على تصنيف عدد من برامج الدبلومات وتضمينها بدليل تصنيف الوظائف
http://almnatiq.net/?p=1004237
المناطق - الحدود الشمالية:

بناءً على توجيهات معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري لاستحداث برامج نوعية تلبي احتياجات سوق العمل؛ حصلت جامعة الحدود الشمالية على تصنيف أربعة برامج دبلومات جديدة وهي: الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، إدارة المستودعات، تطبيقات الأجهزة الذكية، الأمن والسلامة.

حيث سبق وأن تم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل الحصول على التصنيف الوظيفي والتأكد من وجود احتياج في القطاع الحكومي لهذه الدبلومات.

وقد تلقت الجامعة خطاباً من سعادة مدير عام تصنيف وتقييم الوظائف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يفيد بقبول طلب الجامعة باعتماد برامج الدبلومات المذكورة وتضمينها بدليل تصنيف الوظائف على موقع الوزارة الإلكتروني.

من جانبه أكد سعادة عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور مصعب العنزي أن العمادة ستعلن قريباً_ بإذن الله_ عن بدء التسجيل في هذه البرامج للعام الدراسي الجديد.

كما أكد أن الجامعة بتوجيهات معالي رئيسها الأستاذ الدكتور محمد الشهري ومتابعة من سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع الدكتور نايف الرويلي عازمة على إعداد الدراسات الاستقصائية الكفيلة بالتعرف على مدى احتياج سوق العمل لكل تخصص سيتم استحداثه والتقدم بطلب تصنيفه حسب الأطر النظامية المعتمدة ليكون متاحاً للراغبين بدراسته لرفع مستوى خبراتهم العلمية والعملية.

صرح بذلك مدير المركز الجامعي للاتصال والإعلام الأستاذ/ عبدالكريم العنزي.

روابط ذات صلة

رئيس جامعة الباحة يتفقد مدرسة تعليم القيادة للسيدات

رئيس جامعة الباحة يتفقد مدرسة تعليم القيادة للسيدات
“أضاحي” يطلق منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج

“أضاحي” يطلق منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج
الحدود الشمالية.. تجهيز ٢ مليون متر مربع من الحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد

الحدود الشمالية.. تجهيز ٢ مليون متر مربع من الحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*