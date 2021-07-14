الحدود الشمالية.. تجهيز ٢ مليون متر مربع من الحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد

المناطق - واس:

أنهت الإدارة العامة للحدائق بأمانة الحدود الشمالية من تجهيز 2 مليون متر مربع من الحدائق والمتنزهات بمدينة عرعر لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وأوضحت أمانة المنطقة أن التجهيزات شملت أعمال الصيانة والترتيب على المسطحات الخضراء والألعاب والمظلات، كما تهيب في المحافظة على الممتلكات العامة.