رئيس جامعة الباحة يتفقد مدرسة تعليم القيادة للسيدات

المناطق - الباحة:

‬تفقد معالي رئيس ‫جامعة الباحة‬ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ، مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات بمقر الجامعة .

وتجول معاليه في موقع المشروع مستمعاً إلى شرح من المشرف على الإدارة العامة للمباني والمشاريع الدكتور راجي عدنان بناني، وعدد من المهندسين والمشرفين على إنشاء المشروع عن كافة الأمور المتعلقة بمراحل الإنشاء ونسبة الإنجاز، حيث تتكون مدرسة تعليم القيادة للسيدات يحتوي على مبنى رئيسي مكون من دورين مساحة الدور 2440مترا وبمساحة اجمالية للمبنى 4860مترا فيما تبلغ مساحة ميدان التدريب 30513مترا والمساحة الكلية للأرض 42943مترا.

وأضاف الدكتور راجي أن المبنى يحتوي على قسم خاص بإدارة المرور لاستخراج رخص القيادة، وعدد من الفصول الدراسية مجهزة بأحدث التقنيات، وغرف أجهزة محاكاة وقاعات اختبار، ومكاتب إدارية، ومرافق خدمية.

وأوضح الدكتور الحسين ‬أن هذا المشروع التنموي جاء بناءً على توجيه سمو أمير منطقة الباحة، ليكون رافداً للعملية التنموية في المنطقة، مشيرًا إلى أنه ضمن مساعي الجامعة لتحقيق غاية استراتيجية وهي خدمة القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة، وتقديم خدمة مجتمعية لما لها من نتائج اجتماعية واقتصادية عالية الإيجابية، وحل الكثير من المعوقات وهو مشروع تنموي في المقام الأول.

وشدد معاليه على إكمال تنفيذ المشروع وفق المخططات والمعايير المحددة والتزام الشركة المنفذة بالمواصفات المتفق عليها مقدمًا شكره خلال الجولة لكافة العاملين على الجهود الكبير المبذولة من القائمين على المشروع.

أوضح وكيل ‫جامعة الباحة‬ للتطوير والجودة الدكتور فارس الغامدي أن مدرسة تعليم القيادة للسيدات‬ تهدف إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للسيدات بجودة عالية، بالإضافة إلى توفير نظام ومحتوى تعليمي متميز والمساهمة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى قادة المركبات، ‪وتقديم جيل من المدربات السعوديات ذوي الخبرة في التعليم والتدريب على قيادة المركبات

