أمير جازان يعزي العيد بوفاة زوجتة

المناطق - جازان:

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى الموظف بإمارة منطقة جازان سابقا الاستاذ محمد بن عبدالله العيد بوفاة زوجته – رحمها الله – إثر معاناتها مع المرض.



وسأل سمو أمير منطقة جازان، الله عزّ وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها وأفراد أسرتها الصبر والسلوان.



فيما أعرب محمد العيد وأسرة وذوي الفقيدة ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.