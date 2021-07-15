احدث الأخبار

أمير نجران يعزي الدكتور بني هميم في وفاة والدته
أبرز المواد
 “الصحة” توضح مخاطر السجائر الإلكترونية
أبرز المواد
 وفـاة الرئيس الباكستاني السابق عن عمر يناهز 80 عاماً
أبرز المواد
 أمير جازان يعزي العيد بوفاة زوجتة
أبرز المواد
 “نزاهة” تستكمل مباشرة القضايا الجنائية المتعلقة بتعديل الحالة الصحية بطريقة غير نظامية
أبرز المواد
 رئيس جامعة الباحة يتفقد مدرسة تعليم القيادة للسيدات
أبرز المواد
 “أضاحي” يطلق منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج
أبرز المواد
 الحدود الشمالية.. تجهيز ٢ مليون متر مربع من الحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد
أبرز المواد
 غرفة الطائف تقدم خدماتها في إجازة عيد الأضحى عبر موقعها الإلكتروني
أبرز المواد
 جامعة الحدود الشمالية تحصل على تصنيف عدد من برامج الدبلومات وتضمينها بدليل تصنيف الوظائف
أبرز المواد
 أمير جازان يعزي الشيخ المباركي في وفاة عمه
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: العالم يمر ببداية موجة جديدة من كورونا
أبرز المواد
أمير نجران يعزي الدكتور بني هميم في وفاة والدته

أمير نجران يعزي الدكتور بني هميم في وفاة والدته

أبرز المواد
“الصحة” توضح مخاطر السجائر الإلكترونية

“الصحة” توضح مخاطر السجائر الإلكترونية

أبرز المواد
وفـاة الرئيس الباكستاني السابق عن عمر يناهز 80 عاماً

وفـاة الرئيس الباكستاني السابق عن عمر يناهز 80 عاماً

أبرز المواد
أمير جازان يعزي العيد بوفاة زوجتة

أمير جازان يعزي العيد بوفاة زوجتة

أبرز المواد

“الصحة” توضح مخاطر السجائر الإلكترونية

“الصحة” توضح مخاطر السجائر الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=1004264
المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة الصحة، المخاطر الصحية التي تتسبب فيها السجائر الإلكترونية، مشيرةً إلى أنها ليست بديلاً آمناً للسجائر العادية.   

وبيّنت الوزارة، أن رذاذ السجائر الإلكترونية يحتوي على النيكل والكروم بمعدلات أعلى مقارنة بدخان السجائر العادية، مشيرة إلى أن السائل المُستخدم في تلك السجائر قد يؤدي إلى تسمم النيكوتين.   

ونوهت إلى أن أعراض تسمم النيكوتين تتضمن القيء والتعرق والدوخة، إلى جانب الخمول وصعوبة التنفس وزيادة معدل ضربات القلب.   

ولفتت إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المُزمن وسرطان الرئة، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وبعض الأمراض الأخرى المُرتبطة بالتدخين. 

روابط ذات صلة

أمير نجران يعزي الدكتور بني هميم في وفاة والدته

أمير نجران يعزي الدكتور بني هميم في وفاة والدته
وفـاة الرئيس الباكستاني السابق عن عمر يناهز 80 عاماً

وفـاة الرئيس الباكستاني السابق عن عمر يناهز 80 عاماً
أمير جازان يعزي العيد بوفاة زوجتة

أمير جازان يعزي العيد بوفاة زوجتة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*