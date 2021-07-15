أمير نجران يعزي الدكتور بني هميم في وفاة والدته

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قدّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تعازيه لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم في وفاة والدته.



جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه سموه بالدكتور بني هميم ، سائلا سموه الله ان يتغمد المتوفاة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .



فيما عبر الدكتور بني هميم عن شكره لسموه على تعازيه ومواساته، سائلاً الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناته و يحفظه من كل مكروه.