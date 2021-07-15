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التعليم تحدد مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ

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التعليم تحدد مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ

التعليم تحدد مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ
http://almnatiq.net/?p=1004288
المناطق - الرياض

حددت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية، للعام الدراسي 1443 هـ.

وقالت وزارة التعليم، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأربعاء، إن المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم، والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراية، (عدا المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس) سيعودون يوم الأحد 29/12/1442 هـ، الموافق 8 أغسطس 2021.

وأشارت إلى أن المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية، سيعودون في 14/1/1443 هـ، الموافق 22 أغسطس 2021.

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