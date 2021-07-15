احدث الأخبار

الدفاع المدني يكثف جولاته على مساكن ومخيمات الحجاج لتحقيق السلامة والحماية لضيوف الرحمن
محليات
 التعليم تحدد مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ
أبرز المواد
 الصحة العالمية واليونيسف: وباء كورونا أحبط تلقيح الأطفال الدوري ضد أمراض خطيرة
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران ، جيزان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة
أبرز المواد
 وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 بتوجيهات خادم الحرمين.. وصول مساعدات طبية لمكافحة كورونا للجمهورية القرغيزية
أبرز المواد
 رسميًا.. “الحزم” يضم لاعب “الهلال”
أبرز المواد
 أمير نجران يعزي الدكتور بني هميم في وفاة والدته
أبرز المواد
 “الصحة” توضح مخاطر السجائر الإلكترونية
أبرز المواد
 وفـاة الرئيس الباكستاني السابق عن عمر يناهز 80 عاماً
أبرز المواد
 أمير جازان يعزي العيد بوفاة زوجتة
أبرز المواد
 “نزاهة” تستكمل مباشرة القضايا الجنائية المتعلقة بتعديل الحالة الصحية بطريقة غير نظامية
أبرز المواد
الدفاع المدني يكثف جولاته على مساكن ومخيمات الحجاج لتحقيق السلامة والحماية لضيوف الرحمن

الدفاع المدني يكثف جولاته على مساكن ومخيمات الحجاج لتحقيق السلامة والحماية لضيوف الرحمن

محليات
التعليم تحدد مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ

التعليم تحدد مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ

أبرز المواد
الصحة العالمية واليونيسف: وباء كورونا أحبط تلقيح الأطفال الدوري ضد أمراض خطيرة

الصحة العالمية واليونيسف: وباء كورونا أحبط تلقيح الأطفال الدوري ضد أمراض خطيرة

أبرز المواد
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران ، جيزان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران ، جيزان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة

أبرز المواد

الدفاع المدني يكثف جولاته على مساكن ومخيمات الحجاج لتحقيق السلامة والحماية لضيوف الرحمن

الدفاع المدني يكثف جولاته على مساكن ومخيمات الحجاج لتحقيق السلامة والحماية لضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=1004291
المناطق - واس

كثفت المديرية العامة للدفاع المدني جولاتها الإشرافية الوقائية على مساكن ومخيمات الحجاج، ومواقع العاملين على خدمتهم في المشاعر والعاصمة المقدسة طوال موسم الحج، وذلك لتحقيق السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام وتحقيق بيئة إقامة آمنة أثناء أداء نسكهم.
وأوضح متحدث المديرية العامة للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي أن المفتشين يعملون على مدار الساعة طوال أيام الحج، للوقوف على المواقع والمخيمات كافة، والتأكد من تنفيذها الاشتراطات وإجراءات السلامة والحماية من الحريق، وإزالة مسببات الحوادث في حال رُصدت، وكذلك مخالفة المواقع غير الملتزمة باشتراطات الدفاع المدني وتطبيق الأنظمة بحقها.

روابط ذات صلة

التعليم تحدد مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ

التعليم تحدد مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران ، جيزان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران ، جيزان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة
بتوجيهات خادم الحرمين.. وصول مساعدات طبية لمكافحة كورونا للجمهورية القرغيزية

بتوجيهات خادم الحرمين.. وصول مساعدات طبية لمكافحة كورونا للجمهورية القرغيزية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*