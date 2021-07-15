طقس ( صحو) على مكة المكرمة و المدينة المنورة، وغائماً جزئياً على جدة.

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توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس ( صحوًا ) على مكة المكرمة و المدينة المنورة، وغائماً جزئياً على جدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 31 درجة, والرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 31 والرياح غربية إلى جنوبية غربية.