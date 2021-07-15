برنامج “إحسان” يستقبل أكثر من 8 آلاف أضحية خلال 4 أيام

المناطق - الرياض

استقبل برنامج الأضاحي الذي أطلقته المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” خلال الأيام الأربعة الأولى منذ إطلاقه في غرة شهر ذي الحجة، ما يزيد على 8 آلاف طلب توكيل للمنصة بأداء نسك الهدي والأضاحي، وتوزيعها على مستحقيها خلال الأوقات الشرعية، بقيمة تجاوزت 6.2 مليون ريال.

ويهدف برنامج (الأضاحي) إلى تسهيل أداء النسك رقمياً عبر الشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وتوفير عدد من المنتجات التي تشمل الأضحية والهدي في الحج، فيما يوفر الفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام.

وتتولى منصة إحسان عبر البرنامج، توزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً داخل المملكة وفق الضوابط الشرعية والصحية عبر جهات متخصصة معتمدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان عبدالعزيز الحمادي، أن برنامج الأضاحي حقق انطلاقة مباركة كونه يتيح لمستخدميه تقديم الأضحية عبر خطوات بسيطة لا تستغرق 60 ثانية، وهو أحد البرامج التي أطلقتها منصة إحسان استثماراً للذكاء الاصطناعي في تعظيم أثر واستدامة القطاع الخيري ومبادراته.

يذكر أن منصة إحسان تقدّم فرص تبرع متنوعة تغطي العديد من جوانب العمل الخيري داخل وخارج المملكة، وفقاً لما يردها من مشروعات وفرص عبر شركائها من الجهات الرسمية.