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وزير الخارجية يصل أوزبكستان في زيارة رسمية

وزير الخارجية يصل أوزبكستان في زيارة رسمية
http://almnatiq.net/?p=1004330
المناطق - واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس ، إلى جمهورية أوزبكستان، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه بمطار إسلام كريموف الدولي في طشقند، معالي وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان علي شير سلطانوف، ورئيس وكالة أوزبكستان للطاقة النووية جور ابيك مرزا محمدوف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، وعددً من منسوبي السفارة.

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