بلجيكا توقف حركة النقل بسبب الفيضانات الغير المسبوقة

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بلجيكا توقف حركة النقل بسبب الفيضانات الغير المسبوقة

بلجيكا توقف حركة النقل بسبب الفيضانات الغير المسبوقة
http://almnatiq.net/?p=1004334
المناطق - واس

قررت السلطات البلجيكية اليوم وقف التنقل بواسطة السكك الحديدية على مجمل الخطوط الواقعة بين مدن جنوب وشرق البلاد، بسب الفيضانات الضخمة وغير المسبوقة التي تضرب أجزاء واسعة من هذه المناطق حاليًا.
وقالت وزارة الدفاع البلجيكية في بروكسل اليوم، سيتم معالجة طلبات المساعدة ونشر المعدات على مستوى المقاطعات بالتنسيق مع خدمات الطوارئ في المواقع، كما سيقوم الجيش بعمليات دعم في عدة مقاطعات بنشر شاحنات للقيام بعمليات إجلاء للسكان.

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