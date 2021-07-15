” المركز الوطني للأرصاد ” أمطار رعدية على منطقة عسير وجازان

المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، يصحبها تدن في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.



كما نبه المركز اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من منطقة جازان بمشيئة الله تعالى، تؤثر في نشاط الرياح السطحية وإثارة الأتربة التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية، بالإضافة إلى تساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش , والحرث , والدير بني مالك , والريث , والطوال , والعارضة , والعيدابي , وصامطة , وصبيا , وضمد , وفيفا , وهروب , بما فيها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما يشمل التنبيه هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظتي الدرب , وبيش .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.