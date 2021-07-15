الصحة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لـ4 تخصصات وظيفية

الصحة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لـ4 تخصصات وظيفية

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الصحة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لـ4 تخصصات وظيفية

الصحة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لـ4 تخصصات وظيفية
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1004348

أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف (طب الطوارئ والصيادلة وتقنية المعلومات والمهندسين)، وذلك من خلال بوابة التوظيف

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني : يرجى من السادة المرشحين والمرشحات لهذه الوظائف، مراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2021/07/26م، ولمدة أسبوعين؛ وذلك لاستكمال إجراءات توظيفهم.

ونوهت إلى ضرورة تقديم أصول الوثائق التالية:

ــ الهوية الوطنية، مع نسخة منها.

ــ وثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

ــ الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، مع نسخة منها.

ــ شهادة الامتياز، مع نسخة منها.

ــ شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، مع نسخة منها.

ــ شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة.

وأشارت الصحة إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح على الوظائف وفقًا لنقاط المؤهل، والمقابلة الشخصية، والخبرات، والرغبات المكانية، مؤكدة على المرشحين التقيد بالمراجعة خلال الفترة المحددة، وأن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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