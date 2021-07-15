عمليات “الهلال الأحمر” بالمدينة المنورة تستقبل أكثر من 165 ألف مكالمة

عمليات “الهلال الأحمر” بالمدينة المنورة تستقبل أكثر من 165 ألف مكالمة

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عمليات “الهلال الأحمر” بالمدينة المنورة تستقبل أكثر من 165 ألف مكالمة

عمليات “الهلال الأحمر” بالمدينة المنورة تستقبل أكثر من 165 ألف مكالمة
http://almnatiq.net/?p=1004350
المناطق - واس

استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خلال النصف الأول من العام 2021م، حوالي 165782 مكالمة، نتج عنها 28182 بلاغاً إسعافياً، حيث جرى نقل 15117 حالة لمستشفيات المنطقة، فيما عولجت باقي الحالات في الموقع.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المنطقة خالد بن مساعد السهلي، أن الساعات التطوعية المنجزة بلغت 79341 ساعة، من خلال 292 فرصة تطوعية نفذها 4793 متطوعا ومتطوعة خلال الستة أشهر الماضية، إلى جانب عقد 126 دورة ومحاضرة في مراكز التدريب التابعة للهيئة بشكل حضوري و “عن بُعد”، شارك فيها 5 آلاف مستفيد ومستفيدة .
يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة تُقدم خدماتها الإسعافية من خلال 35 مركزاً، وفي حال طلب الخدمة الإسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق “أسعفني” المدعوم بـ 9 لغات ، أو من خلال تطبيق “توكلنا” والمضافة له حديثاً خدمة أسعفني أو أيقونة نداء استغاثة.

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