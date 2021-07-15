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دراسة تؤكد: “الكلمات المتقاطعة” تؤخر الإصابة بألزهايمر لمدة 5 سنوات

دراسة تؤكد: “الكلمات المتقاطعة” تؤخر الإصابة بألزهايمر لمدة 5 سنوات
http://almnatiq.net/?p=1004357
المناطق - وكالات

أكدت دراسة جديدة أن حل الكلمات المتقاطعة وغيرها من الألغاز، وقراءة الرسائل وكتابتها تعد من الوسائل الفعالة في تأخير الإصابة بمرض ألزهايمر لمدة 5 سنوات.
وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أُجريت الدراسة على 1903 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 53 و100 حيث تم سؤالهم عن المدة التي أمضوها في حل الكلمات المتقاطعة وغيرها من الألغاز ولعب ألعاب الطاولة وألعاب الورق، وقراءة الرسائل وكتابتها في الأعوام السابقة، مع إجراء اختبارات معرفية وإدراكية لهم لتقييم مدى وعيهم وحفاظهم على نشاط عقولهم.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين أمضوا الكثير من الوقت في ممارسة أي من هذه الأنشطة التي تحافظ على نشاط العقل طوّروا مرض ألزهايمر في سن الـ93 في المتوسط، في حين أن الأشخاص الذين لم يهتموا بهذه الأنشطة عانوا من مرض ألزهايمر في سن الـ88 في المتوسط.
وأكد فريق الدراسة دقة نتائجهم قائلين إنها أخذت في الاعتبار عوامل مثل التعليم والجنس والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة البروفسور روبرت ويلسون، من المركز الطبي بجامعة «راش» في شيكاغو: «تُظهر دراستنا أن الأشخاص الذين ينخرطون في أنشطة تحفيز معرفي أكثر قد يؤخرون السن الذي يصابون فيه بالخرف».
وأضاف: «الخبر السار هو أن الأشخاص قد يبدأون في القيام بهذه الأنشطة في أي سن، حتى وإن كانت سنهم تتخطى الثمانين، حيث ستظل فعالة أيضاً في الوقاية من المرض».
وتم نشر الدراسة الجديدة في مجلة علم الأعصاب.

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