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القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مخالفَين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة

القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مخالفَين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة

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القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مخالفَين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة

القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مخالفَين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة
http://almnatiq.net/?p=1004361
المناطق - تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفَين لنظام البيئة، يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة تبوك.
وأوضحت أنه تم ضبط مقيمين من الجنسية البنجلادشية وآليتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.
وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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