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عقارات الدولة تستضيف المشاركين بتنظيم الحج بالمجمع الحكومي

عقارات الدولة تستضيف المشاركين بتنظيم الحج بالمجمع الحكومي

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عقارات الدولة تستضيف المشاركين بتنظيم الحج بالمجمع الحكومي

عقارات الدولة تستضيف المشاركين بتنظيم الحج بالمجمع الحكومي
http://almnatiq.net/?p=1004366
المناطق - مكة المكرمة

أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة جاهزية مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر لاستضافة القطاعات الحكومية المشاركة في تنظيم حج هذا العام 1442هـ.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل على إدارة عقارات الدولة ومنها المجمع الحكومي، وفق آليات تسهم في تحقيق الاستدامة والكفاءة عبر تطبيق أفضل ممارسات الجودة بهدف الاستخدام الأمثل وضمان سلامة العقار، إضافة إلى إطالة عمر المباني و ترشيد استخدام الطاقة، و ذلك في إطار رسالتها حيال الحفاظ على عقارات الدولة ورفع جودتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وبما يحقق دعم أهداف رؤية السعودية 2030 حيال رفع كفاءة الإنفاق.
ويعد المجمع أنموذجاً مثالياً لتصميمه المميز و بنائه بأفضل المواصفات الفنية و التقنية، و موقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة، والذي يقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو مليون و150 ألف متر مربع، ويضم 49 مبنى، ويتسع لقرابة 10 آلاف موظف.

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