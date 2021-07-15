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أمير عسير يدشن مشروع تطوير بيئة العمل بمركز الرعاية الصحية الأولية في مركز الثنية

أمير عسير يدشن مشروع تطوير بيئة العمل بمركز الرعاية الصحية الأولية في مركز الثنية

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أمير عسير يدشن مشروع تطوير بيئة العمل بمركز الرعاية الصحية الأولية في مركز الثنية

أمير عسير يدشن مشروع تطوير بيئة العمل بمركز الرعاية الصحية الأولية في مركز الثنية
http://almnatiq.net/?p=1004369
المناطق - عسير

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة، مشروع ” تطوير بيئة العمل ” بمركز الرعاية الصحية الأولية في مركز الثنية التابع لمحافظة بيشة.
واطلع الأمير تركي بن طلال على مستوى الخدمات الصحية والرعاية الأولية التي يقدمها المركز لأهالي مركز الثنية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود وتقديم الخدمات الطبية والعناية الصحية بالمواطن والمقيم بأعلى مقاييس الجودة.
بدوره أوضح مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، أن تدشين المركز يعدّ نقلة نوعية لمشروع تطوير بيئة العمل، حيث يعمل كمركز استشاري يحتوي على عيادات الرعاية الأساسية، وطب الأسرة والأطفال، والنساء والولادة، والإرشاد الشامل، ومكافحة التدخين، إلى جانب برامج الصحة المدرسية، والتثقيف الإكلينيكي، والتي تم العمل على تنفيذها بأعلى مقاييس الجودة.

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