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قوات أمن الحج : ضبط 10 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

قوات أمن الحج : ضبط 10 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

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أمانة الجوف: إنجاز 70% من جسر طريق الملك خالد بمدينة سكاكا

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نائب أمير مكة يطلع على استعدادات الجهات لحج 1442

نائب أمير مكة يطلع على استعدادات الجهات لحج 1442

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رياح نشطة وسحب رعدية على نجران حتى الـ 8 مساء

رياح نشطة وسحب رعدية على نجران حتى الـ 8 مساء
http://almnatiq.net/?p=1004377
المناطق - نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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