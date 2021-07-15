رياح نشطة وسحب رعدية على نجران حتى الـ 8 مساء

المناطق - نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.