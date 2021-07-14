أمانة الجوف: إنجاز 70% من جسر طريق الملك خالد بمدينة سكاكا

المناطق - الجوف

تواصل أمانة منطقة الجوف تنفيذ أعمال مشروع نفق وجسر طريق الملك خالد بمدينة سكاكا، ضمن خططها لإنشاء الجسور والأنفاق، وجهودها المستمرة لتأهيل الشوارع والطرق وتعزيز انسيابية الحركة وفك الاختناقات، لخدمة المواطنين والمقيمين.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن نسبة الإنجاز في جسر طريق الملك خالد بلغت 70%، مبيناً أن المشروع يشمل إنشاء جسر علوي في اتجاه طريق الملك خالد عند تقاطعه مع طريق الملك سلمان، كما يتضمن المشروع أيضاً إنشاء نفق عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري.

وكان أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان قد وقف ميدانياً على المشروع في وقت سابق، ووجه بسرعة التنفيذ وفق مواصفات الجودة والسلامة المعتمدة، وتذليل أية عقبات إن وجدت، مؤكدا أهمية إنجاز المشروع في وقته المحدد دون تأخير، لخدمة المستفيدين.