قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية ، بجولة تفقدية على مصلى العيد الرئيسي في مدينة عرعر وذلك للوقوف على جاهزية المصلى، حيث تم توسعة بوابات المصلى إلى 21 بوابة من آجل تخفيف التزاحم عند الدخول والخروج ، كما وضع الفرع خطة تشغيلية لإدارة الحشود أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك ،
مثمناً فضيلته الجهود المشتركة من قبل أمانة المنطقة ، والجهات الأمنية ذات العلاقة ، كما تم عمل صيانة الأرضيات المصلى وتأمين أجهزة صوتية ذات جودة عالية ،
وقدم فضيلته شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية على مايجد الفرع من دعم ومتابعة ، وتأتي هذه الجولات والمتابعة تنفيذًاً لتوجيهات معالية ، ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية.
تجهيز مصلى العيد الرئيس بمدينة عرعر لعام 1442هـ
قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية ، بجولة تفقدية على مصلى العيد الرئيسي في مدينة عرعر وذلك للوقوف على جاهزية المصلى، حيث تم توسعة بوابات المصلى إلى 21 بوابة من آجل تخفيف التزاحم عند الدخول والخروج ، كما وضع الفرع خطة تشغيلية لإدارة الحشود أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك ،
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