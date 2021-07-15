تجهيز مصلى العيد الرئيس بمدينة عرعر لعام 1442هـ

المناطق - الحدود الشمالية

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية ، بجولة تفقدية على مصلى العيد الرئيسي في مدينة عرعر وذلك للوقوف على جاهزية المصلى، حيث تم توسعة بوابات المصلى إلى 21 بوابة من آجل تخفيف التزاحم عند الدخول والخروج ، كما وضع الفرع خطة تشغيلية لإدارة الحشود أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك ،

مثمناً فضيلته الجهود المشتركة من قبل أمانة المنطقة ، والجهات الأمنية ذات العلاقة ، كما تم عمل صيانة الأرضيات المصلى وتأمين أجهزة صوتية ذات جودة عالية ،

وقدم فضيلته شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية على مايجد الفرع من دعم ومتابعة ، وتأتي هذه الجولات والمتابعة تنفيذًاً لتوجيهات معالية ، ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية.