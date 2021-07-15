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قوات أمن الحج : ضبط 10 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

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قوات أمن الحج : ضبط 10 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

قوات أمن الحج : ضبط 10 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
http://almnatiq.net/?p=1004396
المناطق - مكة المكرمة

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (10) مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة بمخالفة كل منهم، بمبلغ (10,000) ريال.
وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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