نقلة نوعية في مواكبة التحول الرقمي وبرمجة المعلومات لقاصدي المسجد الحرام

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نقلة نوعية شهدها المسجد الحرام في مواكبة التحول الرقمي وبرمجة المعلومات واستخدام التقنية الذكية للحجاج والمعتمرين لقاصدي المسجد الحرام مكة المكرمة؛ ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحو تسريع التحول الرقمي بالرئاسة وتحقيق رؤية التحولات الرقمية والمبادرات المستقبلية ٢٠٣٠ ، حيث وفرت إدارة التحول الرقمي بالوكالة دليل الخدمات الرقمية الذي يوضح طريقة الاستفادة من الخدمات الرقمية عبر الضغط على الخدمة الرقمية مباشرة أو المسح بالباركود.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة المهندس سنان تركستاني أن الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي تستهدف أتمتة جميع أعمال الرئاسة الإدارية والميدانية عن طريق تنفيذ عدد من المبادرات ومنها تطوير نظام المراسلات وإدارة المهام والاجتماعات ، وإطلاق تطبيق مصحف الحرمين، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية ، وإطلاق تطبيق الأدعية والأذكار لمناسك العمرة والطواف، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية ، وتطبيق منجز، لإنجاز أعمال الموظفين وخدماتهم عن بعد ، وتطبيق تنقل لحجز العربات الكهربائية، وتطبيق الحرمين الشريفين، للتعرف على جميع خدمات الرئاسة ومواقيت الصلاة ، ومنصة الخدمات الإلكترونية وتحتوي على العديد من الخدمات مثل تصاريح زيارة المعرض والمصنع ونظام البلاغات الخاص برفع الملحوظات في أثناء زيارة المسجد الحرام ، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعقيم الهواء وتوزيع مياه زمزم.

وأشار تركستاني إلى أن الرئاسة سهلت على قاصدي بيت الله الحرام شراء التذاكر وحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية من خلال “تطبيق تنقل”، لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام، كما يتيح آلية الحجز المسبق ويقلل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات؛ما يحقق التباعد الجسدي الآمن بين المعتمرين .

كما دشنت الإدارة “تطبيق الحرمين” الذي يمكن المستفيد من مشاهدة خطبة الجمعة والبث اليومي للصلوات عبر البث المباشر ، وبأكثر من لغة عالمية ومعرفة مناسك وآداب الزيارة بشكل ميسّر ومختصر يسهل التنقل في محتوياته، كما تعرف خدمة أرشدني المستفيد بدلائل الأماكن المراد الذهاب إليها في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع إمكانية البحث فيها وحفظ المكان والرجوع إليه بكل سهولة ، وتطبيق “معتمرون” فيحتوي على المعلومات اللازمة لتوضيح نقاط التجمع والدخول ومسارات الحركة والمصليات، وشرح ألوانها ومعانيها، ومواقع العربات وأكشاك الإهداء، حسب الأعداد والمواقع المخصصة خلال هذه الفترة، كما يهدف التطبيق إلى توضيح وتسهيل العملية التنظيمية لدخول وخروج المعتمرين والمصلين، وإيجاد وعي لدى القاصدين بطرق التباعد الاجتماعي، وأهمية التفويج المنتظم والآمن في تيسير وسلاسة أداء العبادات والنسك ، و”تطبيق زائرون” ، والذي يخدم تطبيق “زائرون” قاصدي المسجد النبوي، ويستطيع الزائر من خلاله اختيار ما يرغب القيام به، سواء الصلاة في الروضة الشريفة أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يُعطى موعداً للذهاب إلى المسجد النبوي، كما يوضح التطبيق لزائري المسجد النبوي، آلية الزيارة لهم والمداخل والمخارج والأعمال التي يمكن أن يقوموا بها في الحرم النبوي الشريف تنظيم عمليات دخول وخروج الزائرين من وإلى المسجد النبوي بما يتوافق مع الطاقات الاستيعابية المخصصة خلال المواسم، والإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المعنية للحفاظ على صحة وسلامة القاصدين ، وتطبيق “المقصد” الذي يمكن من خلاله البحث عن أي موقع داخل المسجد الحرام، عبر نظام الملاحة الإلكتروني وهو أول نظام من نوعه يخدم قاصدي المسجد الحرام ويعتمد على تقنية عالية بواسطة البلوتوث، ويحدد موقع حامل الهاتف النقال ويجري إرشاده إلى مقصده داخل المسجد، وخارجه بالربط بنظام التحديد العالمي (GPS)، كما يتيح الدليل مشاهدة البث المباشر للحرمين في جميع الأوقات والاطلاع على الإرشادات الخاصة بالحج والعمرة خطوة بخطوة ومجلة الحرمين الشريفين ومجلة منارة الحرمين وإصداراتهما الدورية ، ومنصة منارة الحرمين التي تهدف إلى عرض الخطب والدروس والمحاضرات الشرعية وتقديم الإرشاد والوعظ الديني وتمكين الجمهور من الوصول إلى خدمات الحرمين الشريفين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة تُبث فيها الخطب والدروس مباشرةً، مع إتاحة إمكانية التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي، كما تسهل الخدمات والبرامج الرقمية الوصول إلى الإجابة على فتاوى السائلين عن أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الموقع الإلكتروني للرئاسة، وخدمة القرآن المترجم بلغات متعددة والذي يخدم بدوره غير الناطقين باللغة العربية مباشرةً ومن أي مكان في العالم ، وتدير بعض الخدمات الإجراءات الإدارية للموارد البشرية بالرئاسة كالدخول على البيانات الوظيفية والتحقق منها بشكل دوري والدخول الموحد على البريد الخاص بالإدارات الخدمية والميدانية وموظفيها من خلال موقع الرئاسة الإلكتروني والدخول على نظام البصمة والاستعلام عن بيانات الغياب والحضور والانصراف وإرسال واستقبال المعاملات الإدارية بين الإدارات والموظفين واستقبال طلبات التوظيف للراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة.

وأفاد تركستاني أنه بتعقيم المسجد الحرام بمنظومة متكاملة تجهز لها رئاسة شؤون الحرمين لحج هذا العام وتعمل وكالة الشؤون الفنية والخدمية على جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ضمن الجهود الهادفة إلى خلق بيئة آمنة وخالية من الأوبئة ، حيث سعت الرئاسة الى تفعيل الكثير من المنصات الرقمية التي يتشكل نقلة نوعية في عالم التقنية ومنها منصة الرخص والتصاريح ، مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة، وتطبيق منجز، وأتممه الإجراءات وفق التحول الرقمي، والخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤، وقياس رضا المستفيدين، ومشروع سقيا زمزم، وترقيم أبواب المسجد الحرام، واستخدام الطاقة الشمسية، وتحديث النظام الصوتي، وتحويل الإضاءة إلى “ليد”، والعربات الذكية للغسيل، والتوثيق الهندسي، والشاشات التفاعلية الإرشادية، وتطبيق المقصد، وتوثيق مكانز الحرمين الشريفين بتقنية المسح الليزري، ونظام إصدار الرخص الإلكترونية، وتحديث ماكينات النسيج والخياطة، ومشروع نظم المعلومات الجغرافية، والمتصفح الجغرافي، وتقنية تعقيم أطراف السلالم الكهربائية، وأجهزة الدليل الصوتي، والمعرض الافتراضي، والأجهزة اللوحية التعريفية، وتطبيق معرض الحرمين الشريفين، وتطوير معرض الحرمين الشريفين، وتطوير مجمع كسوة الكعبة المشرفة، وتطوير مغسلة السجاد، والمعارض المتنقلة، ومتجر بهوية روح الحرم، وجهاز مراقبة المصاحف).

وتكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعقيم الحرم المكي باستخدام عدد من الأجهزة المتطورة، منها جهاز الروبوت الذكي الذي يعمل بنظام الذكاء ‏الاصطناعي، ويستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويمكن التحكم به عبر نظام آلي مبرمج على خريطة مجهزة ومعدة سابقًا، كما أنه حاصل على براءة اختراع (SLAM)، مع وحدة الانحلال عالية الأداء، وتوفر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الترجمة والشؤون التقنية أكثر من (40) خدمة إلكترونية للراغبين في الاستفادة مما تقدمه وعلى مدار العام ومنها ، ” خدمة نجيبك ، المكتبة الإلكترونية ، ومشروع التعليم الإلكتروني بمعهد الحرم المكي ، وبادر، وتطبيق معرض الحرمين في مناهج التعليم العام ، نظام الرخص الإلكترونية، ولنتواصل بأمان ، و رقابتي وهي عبارة عن سلسلة من البرامج عن الرقابة الذاتية ، و ثروتنا الإسلامية ” ، إضافة إلى إنجاز الأمور الخدمية والإدارية والمالية لمنسوبيها.