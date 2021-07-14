للوقوف على مستوى وجودة الخدمات.. هيئة حقوق الإنسان تزور السجن العام وتوقيفي الشرطة ومكافحة المخدرات بحوطة بني تميم

المناطق - الرياض

زارت هيئة حقوق الإنسان ممثلة في الإدارة العامة للمتابعة والتحقيق عدد من الجهات في محافظة حوطة بني تميم، شملت السجن العام، وتوقيف مركز الشرطة، وتوقيف إدارة مكافحة المخدرات، للاطلاع على أوضاع النزلاء ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي هذه الزيارات والجولات في إطار اختصاصات الهيئة وأهدافها التي نص عليها تنظيمها، التي من ضمنها زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت وذلك للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بحقوقهم التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها المملكة.

كما وقفت الهيئة خلال هذه الزيارات على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للسجناء والموقوفين ومواكبتها مع رؤى وتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – وحرصهم على حفظ حقوقهم وتوفير البيئة الملائمة لهم.