“هدف” يدعم توظيف 142 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال النصف الأول

المناطق- الرياض

دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، توظيف 142.335 مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، تشكل نسبة الذكور منهم 41% بواقع 58.622 مستفيد، وشكلت نسبة الإناث 59% بواقع 83.713 مستفيدة من برامج وخدمات الصندوق، وذلك وفقاً لتقرير المرصد الوطني للعمل.

وأشار التقرير إلى استفادة أكثر من 67 ألف موظف وموظفة في المنشآت متوسطة الحجم، كأعلى عدد مستفيدين بحسب حجم المنشأة، فيما بلغ عدد الموظفين المستفيدين من العاملين في المنشآت الصغيرة نحو 26 ألف مستفيد، كما تجاوز عدد المستفيدين في المنشآت متناهية الصغر 8.8 ألف مستفيد ومستفيدة.

ويركز صندوق تنمية الموارد البشرية في برامجه على دعم توظيف وتدريب وتمكين المواطنين والمواطنات، كما يركز على دعم مختلف المنشآت من خلال برامج متنوعة منها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، واتفاقيات التدريب المنتهي بالتوظيف وفروع ومراكز هدف المنتشرة حول المملكة والتي تيسر عملية الربط والموائمة.

كما تتضمن برامج الدعم، دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم حضانات الأطفال (قرة) والمنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب).