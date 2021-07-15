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بلدية النعيرية تستكمل أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشوارع

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بلدية النعيرية تستكمل أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشوارع

بلدية النعيرية تستكمل أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشوارع
http://almnatiq.net/?p=1004415
النعيرية - المناطق

تواصل بلدية محافظة النعيرية استكمال أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشوارع بالمدخل الجنوبي للمحافظة (طريق مليجه).

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أنه يتم حالياً استكمال أعمال السفلتة للمدخل الجنوبي للمحافظة (طريق مليجه).

وأضاف بأنه تم إنجاز نسبة (60 %) من أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشوارع بالمحافظة، والذي يندرج ضمن خطة البلدية الرامية لاستكمال البنية التحتية بالمحافظة، واستمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء الجديدة والداخلية، وتحقيقاً لرضا مستخدميها من خلال تأمين انسيابية الحركة المرورية.

وأكد رئيس البلدية على حرص البلدية على تنفيذ أعمال التحسين والتطوير لخدمة المواطن والمقيم لمواكبة النهضة العمرانية بالمحافظة وتلبية الاحتياج السكاني الحالي والمستقبلي.

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