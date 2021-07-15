الفيصل: إعلان الناقل التلفزيوني للدوري السعودي خلال أسبوعين.. ومصادر تكشف عن اتفاق نهائي مع “إم بي سي”

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كشفت مصادر مطلعة أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة أبلغ رؤساء الأندية بأن النقل التلفزيوني تم الاتفاق فيه مع الشبكة التلفزيونية الجديدة، وأن الإعلان عن التفاصيل كافة سيتم خلال الأسبوعين المقبلين.

وبحسب المصادر وثيقة الاطلاع، فإن مجموعة «إم بي سي» التلفزيونية توصلت إلى اتفاق نهائي مع شركة الرياضة السعودية المنبثقة عن وزارة الرياضة لتقوم ببث البطولات السعودية، بما فيها دوري المحترفين السعودي وكأس الملك والمسابقات المحلية كافة، اعتباراً من الموسم الكروي المقبل، على أن تكون منصة «شاهد» هي المعنية بالبث.

وبحسب «الشرق الأوسط»، أجرى وزير الرياضة خلال الأسابيع القليلة الماضية اجتماعات متتالية مع المسؤولين في المجموعة التلفزيونية، علماً بأن مصدر مطلع قال إن النقل التلفزيوني حُسم لمصلحة «إم بي سي» قبل أيام.

وطرح عدد من رؤساء الأندية السعودية التي تنافس في دوري المحترفين السعودي استفسارات للفيصل بشأن حقيقة قيام الوزارة بتسديد ديون الأندية، لكن الفيصل أكد لهم – بحسب رؤساء أندية حضرت الاجتماع – استحالة ذلك، وأن على الأندية الالتزام بسداد الديون من جانبها دون أن تتدخل وزارة الرياضة في ذلك، وأن عليها الامتثال بتطبيق الحوكمة ومراجعة ديونها وسدادها دون أن يكون للوزارة أي شأن في ذلك.

وأكد الفيصل للمجتمعين، أن على الأندية الراغبة في الاستعانة بطواقم تحكيمية أجنبية توفير «175 ألف ريال»، بلا زيادة أو نقصان لكل طاقم تحكيمي وفي مدة محددة إذا أرادت ذلك.

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عقد الأربعاء بالقاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض، اجتماعاً مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة عبد الإله الدلاك، ومسؤولي الوزارة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبد العزيز العفالق.

وفي بداية اللقاء، رحب الفيصل برؤساء الأندية، مقدماً شكره لهم على الجهود المبذولة كافة خلال الفترة الماضية، وحرصهم الكبير على تطوير العمل داخل الأندية الرياضية، لتصبح مواكبة للتطور الذي يشهده القطاع الرياضي، في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.

وتمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع، من خلال الحديث عن استعدادات الأندية للموسم الرياضي المقبل، والتطرق إلى استراتيجية دعم الأندية والكفاءة المالية، وتطوير مبادرة الحوكمة، المتضمنة عدداً من التحديثات التي تم إجراؤها، لتصبح الأندية أكثر استدامة إدارياً ومالياً، إلى جانب التأكيد على أهمية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأندية الرياضية، والتعامل معها بمنظور أوسع وأشمل، مع استحداث سياسة ملكية فكرية لكل نادٍ، بالإضافة إلى مواصلة الاهتمام بالألعاب المختلفة وتطويرها، للوصول إلى بيئة رياضية مميزة تسهم في نمو القطاع الرياضي؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وفي ختام اللقاء، استمع وزير الرياضة إلى عدد من الملاحظات والاستفسارات من رؤساء الأندية، مؤكداً دورهم المهم في تفعيل الجوانب الاستثمارية والعمل على تعزيزها، لزيادة المداخيل والإيرادات المالية، من أجل مستقبل يسهم في تطور أندية المملكة ونموها.