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الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزيري الخارجية الصيني والطاجكستاني

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزيري الخارجية الصيني والطاجكستاني
http://almnatiq.net/?p=1004432
المناطق - الرياض

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وذلك على هامش مشاركة سموه في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا الذي سيعقد غداً في طشقند عاصمة أوزبكستان.
وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية استعرض فيها الجانبان أوجه العلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التنسيق الثنائي على كافة الأصعدة، فيما تطرق الجانبان إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
ونوه الجانبان بالتعاون المشترك لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ودعم كافة الجهود الدولية في هذا الشأن، كما تطلع الجانبان إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين.
حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية طاجكستان سراج الدين مهر الدين، وذلك على هامش مشاركة سموه في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا الذي سينعقد غداً في طشقند عاصمة أوزبكستان.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الجانبان جهود المملكة الدولية ودعهما للعمل المشترك لمكافحة فيروس كورونا من خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020، فيما تطرق الجانبان إلى رؤية المملكة 2030 وما تقدمه من برامج تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة بكافة القطاعات.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
كما تلقى وزير الخارجية، رسالة خطية، من معالي وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وتسلم الرسالة نيابة عن سمو وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي.

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