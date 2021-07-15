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نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة يلتقي قائد العمليات المشتركة الإماراتية

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نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة يلتقي قائد العمليات المشتركة الإماراتية

نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة يلتقي قائد العمليات المشتركة الإماراتية
http://almnatiq.net/?p=1004435
المناطق - واس

التقى معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة اليوم، قائد العمليات المشتركه الإماراتية اللواء الركن صالح بن محمد العامري.
وجرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة .

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