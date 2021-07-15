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الخطوط السعودية توفر (4) رحلات مباشرة بين المملكة وأثينا أسبوعياً

الخطوط السعودية توفر (4) رحلات مباشرة بين المملكة وأثينا أسبوعياً

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الخطوط السعودية توفر (4) رحلات مباشرة بين المملكة وأثينا أسبوعياً

الخطوط السعودية توفر (4) رحلات مباشرة بين المملكة وأثينا أسبوعياً
http://almnatiq.net/?p=1004438
المناطق - الرياض:

تواصل الخطوط السعودية تسيير رحلاتها المباشرة والمنتظمة على مدار العام بين المملكة وأثينا انطلاقاً من مطاري الملك خالد الدولي بالرياض والملك عبد العزيز الدولي بجدة بمعدل (4) رحلات أسبوعية على طائرات من طراز A320 وبسعة مقعدية تبلغ (440) مقعداً في الأسبوع.
وتعد أثينا من أحدث وجهات “السعودية” على خارطة شبكة رحلاتها الدولية التي تصل إلى أربع قارات حول العالم.
ومنذ بدء التشغيل إلى أثينا منتصف عام 2019م، سُيرت حوالي (350) رحلة في الاتجاهين بينما نقلت أكثر من 22,300 ضيف، كما جداول الرحلات والظروف التشغيلية تراجع بشكل دائم من قبل فريق متخصص في هذا المجال، وذلك من أجل بحث إمكانية زيادة الرحلات والسعة المقعدية لتلبية المتطلبات.
وتقدم الخطوط السعودية على الرحلات المتجهة إلى أثينا، باقة من الخدمات وفق أعلى معايير الضيافة، الأمر الذي يؤكد العلاقة الوثيقة التي تربط الناقل الوطني بضيوفها.
كما توفر الخطوط السعودية عبر برنامجها السياحي “عطلات السعودية” أكثر من (350) باقة إلى أثينا ضمن باقة الخدمات المتكاملة من رحلات الطيران والفنادق بالإضافة إلى إمكانية توفير سيارة وتنظيم جولات سياحية .
وتساعد المنصة الإلكترونية للبرنامج الضيوف على التخطيط الأمثل لحجز العطلات الخاصة بهم وبأسعار تنافسية، كما يتيح البرنامج للضيوف حرية الاختيار بين العطلات المعدة مسبقاً أو تصميم عطلة خاصة حسب رغبة الضيف، ويتميز الحجز عبر الموقع بسرعة وسلاسة عملية البحث بين المنتجات المتاحة، والاختيار بين الأسعار التنافسية إضافة إلى سهولة السداد الفوري بعد الانتهاء من عملية الحجز.
ويمكن للمهتمين الحصول على باقات أثينا الترويجية عبر البوابة saudia.com أو تطبيق الهاتف الجوال، إلى جانب مجموعةٍ واسعةٍ من باقات الرحلات الجوية والفنادق عبر موقع السعودية للعطلات saudiaholidays.com.

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