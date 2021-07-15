احدث الأخبار

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
أبرز المواد
 الخطوط السعودية توفر (4) رحلات مباشرة بين المملكة وأثينا أسبوعياً
أبرز المواد
 نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة يلتقي قائد العمليات المشتركة الإماراتية
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزيري الخارجية الصيني والطاجكستاني
أبرز المواد
 لأول مرة.. اتفاقيات بنحو 3 مليارات ريال لتنفيذ أكثر من 500 ألف توصيلة مياه وصرف منزلية
أبرز المواد
 المملكة .. رعاية الحاج والمعتمر صحياً وفق أعلى المعايير العالمية
منطقة مكة المكرمة
 قلعة ذات الحاج بتبوك ..أول مستراحٍ في المملكة لحجاج الطريق الشامي قديماً
منطقة تبوك
 نقلة نوعية في مواكبة التحول الرقمي وبرمجة المعلومات لقاصدي المسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 بلدية النعيرية تستكمل أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشوارع
المنطقة الشرقية
 “هدف” يدعم توظيف 142 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال النصف الأول
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بكورونا و 15 حالات وفيات
أبرز المواد
 الفيصل: إعلان الناقل التلفزيوني للدوري السعودي خلال أسبوعين.. ومصادر تكشف عن اتفاق نهائي مع “إم بي سي”
أبرز المواد
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية

أبرز المواد
الخطوط السعودية توفر (4) رحلات مباشرة بين المملكة وأثينا أسبوعياً

الخطوط السعودية توفر (4) رحلات مباشرة بين المملكة وأثينا أسبوعياً

أبرز المواد
نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة يلتقي قائد العمليات المشتركة الإماراتية

نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة يلتقي قائد العمليات المشتركة الإماراتية

أبرز المواد
الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزيري الخارجية الصيني والطاجكستاني

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزيري الخارجية الصيني والطاجكستاني

أبرز المواد

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
http://almnatiq.net/?p=1004441
المناطق - واس:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من اليوم وحتى الاثنين 1442/12/9 هـ على أجزاء من مناطق المملكة.

وتتأثر جراء الأمطار مناطق (جازان، عسير، نجران) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق (الرياض، المنطقة الشرقية، الباحة، مكة المكرمة) بأمطار متوسطة في مجملها، فيما ستتأثر بمشيئة الله (المشاعر المقدسة) يومي الأحد والاثنين بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

روابط ذات صلة

الخطوط السعودية توفر (4) رحلات مباشرة بين المملكة وأثينا أسبوعياً

الخطوط السعودية توفر (4) رحلات مباشرة بين المملكة وأثينا أسبوعياً
نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة يلتقي قائد العمليات المشتركة الإماراتية

نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة يلتقي قائد العمليات المشتركة الإماراتية
الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزيري الخارجية الصيني والطاجكستاني

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزيري الخارجية الصيني والطاجكستاني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*