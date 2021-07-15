وكالة فيتش تعلن تعدّيل التصنيف الائتماني للمملكة إلى “مستقر”.. و”الجدعان” يعلّق

المناطق - الرياض:

أعلنت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، اليوم (الخميس)، تعديل النظرة المستقبلية للمملكة إلى مستقرة، مشيرة إلى أن السعودية مستمرة في التزامها بضبط أوضاع المالية العامة.

وأبقت الوكالة التصنيف السيادي للمملكة عند المستوى “A” تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط، وعدم تأثرها بعوامل ضعف مؤشرات الحوكمة والاعتماد على عائدات النفط، فضلاً عن عدم تعرّض المملكة لصدمات جيوسياسية.

وتوقعت “فيتش” تقليص المملكة عجز الميزانية إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، مشيرةً إلى تراجع البطالة بين السعوديين منذ 2020.

في السياق نفسه، علّق وزير المالية محمد الجدعان على تعديل الوكالة تصنيف المملكة الائتماني، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد إيجابية الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي تم اتخاذها خلال الـ 5 سنوات الماضية، والتي انعكست بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.